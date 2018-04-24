〈北部〉鮪魚季開鑼 苦等南方澳第一鮪

2018-04-24

拍賣2黑鮪 不符第一鮪標準

〔記者張議晨／宜蘭報導〕四月到六月是黑鮪魚季，宜蘭縣南方澳漁港近日拍出兩尾黑鮪魚，一尾重量未達標準，一尾捕獲漁船是外港籍，均不符「第一鮪」規定；不少饕客敲碗，盼南方澳第一鮪盡快現身。蘇澳區漁會說，現在有很多南方澳漁船在外海拚搏，應該很快就會有好消息！

鮪魚季開鑼了！屏東東港全台第一鮪日前拍賣；南方澳也是台灣重要黑鮪魚漁港，以去年來說，南方澳捕獲七百廿一尾黑鮪，總重逾十四萬公斤，拍價均價每公斤五百廿八元。然而，南方澳今年的「第一鮪」卻遲未現身。

第一鮪獎金五萬元 嚴審三標準

要符合「南方澳第一鮪」資格，需經過評審嚴格審查，蘇澳區漁會規定，黑鮪捕獲時必須是「活魚」，還會活蹦亂跳，船籍必須是蘇澳籍，重量須一百八十公斤以上，才符合標準。

南方澳近日傳出捕獲黑鮪喜訊，蘇澳籍漁船明發財卅六號捕獲一百三十六公斤黑鮪，以十三萬六千元價格拍出，每公斤均價一千元，但因重量未達一百八十公斤標準，雖是南方澳第一尾卻不具「第一鮪」資格。

昨天上午，屏東籍漁船嘉春廿三號捕獲二百三十七公斤黑鮪，以三十五萬五千元拍出，每公斤均價為一千四百九十七元，重量雖達標，但因漁船屬外港籍也不具資格。

象徵一年好彩頭 漁民海上拚搏

蘇澳區漁會總幹事陳春生說，對漁民而言，捕獲南方澳第一鮪可獲五萬元獎金，還會由縣長公開拍賣，象徵一年好彩頭，現在有很多南方澳漁民在海上作業，大家正在等候「第一鮪」現身，只要黑鮪上鉤，漁民就會快馬加鞭返港，漁會拍賣一定會拍出好價錢。