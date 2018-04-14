〈北部〉竹縣農會「新賣點」 多元吸客助小農

2018-04-14

記者蔡孟尚／專題報導

誰說農會只是賣肥料的地方！新竹縣多個農會透過成立新農民市場、農民直銷站、農村社區小舖，不但協助三百八十多名在地小農販售農特產品，也漸漸吸引年輕人「到農會買東西」，順便還在賣場所在的老建築打卡拍照。

農會不再只賣肥料 搭上流行風潮

去農會買東西已經成為一股新風潮！但他們去買的可不只是青菜蘿蔔，而是生技保養品、高價東方美人茶、自碾新米、特色養生飲品。

新竹縣政府農業處長邱世昌說，新竹縣自民國九十九年至今，已成立五處新農民市場、三處農民直銷站及三處農村社區小舖，這十一處由農會經營的「新賣點」，風格完全不像「福利社」型態的傳統農會門市，有的不但是年輕人參觀拍照、遛小孩或曬恩愛的熱門景點，甚至比百貨公司的超市還時尚。

商品多樣化 老建築成打卡熱點

例如位於新瓦屋客家文化保存區的縣農會農民直銷站，不但業績好，且賣場就設在古色古香的客家傳統建築小巷弄內，每到假日吸引不少年輕爸媽帶著孩子來買有機蔬菜，順便逛逛，拍照上傳臉書分享。

北埔鄉農會的農民直銷站位於觀光人氣超高的北埔老街附近，假日遊客相當多，當地小農清晨才採摘的有機蔬果新鮮且物美價廉，前年開張後業績長紅，農會為此重新裝潢，跟百貨公司超市一樣時尚，一罐上萬元的東方美人茶都有賣。

北埔鄉農會總幹事莊烘岡說，為吸引年輕客群，新門市有文青風格的明信片供免費索取蓋章留念，還有販售小盆栽、多肉植物、花草種子的療癒小物專區。

芎林鄉農會的農村社區小舖開在頗具工業風的老糧肥倉庫裡，挑高空間和巨大的機械設備相當吸睛，且有賣時尚的生技保養品。