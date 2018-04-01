〈北部〉前案購地承諾跳票 竹科再徵地引反彈

2018-04-01

竹科徵地說明會 舊配租戶抗議

〔記者蔡孟尚／寶山報導〕新竹科學園區管理局因應台積電設立竹科研發中心需求，規劃徵收新竹縣寶山鄉約三十公頃土地，昨天舉辦說明會，被之前徵收案的一百一十七戶配租戶拉白布條抗議，場面氣氛火爆，最後不歡而散；科管局官員說，會把民眾意見帶回研究。

科管局：會把民意帶回研究

新竹縣議員邱振瑋說，科學園區園區三路、五路徵收土地時，科管局承諾五年後對於一百一十七戶配租戶、共約三千五百坪土地，優先讓售承購，但科管局卻在完成徵收後將問題推給財政部國有財產署五百坪以上土地不得出售的政策，導致配租戶無法承購土地。

不滿將購地問題推給國產署

科管局昨天上午在鄉公所召開說明會，並未通知被徵收土地地主，造成地主集體不滿，結合一百一十七戶配租戶在現場拉起多面白布條強烈抗議。

承辦都市計畫規劃的顧問公司簡短報告完構想後，接下來發言的地方人士砲聲隆隆，要求科管局先解決先前徵收爭議，否則不會配合後續徵收，還將抗爭到底。

科管局：法令限逾500坪禁出售

科管局表示，由於過去園區土地沒有配售相關規定，當年是依「土地徵收條例」辦理徵收，但當時部分地主要求五年後可以承購土地，科管局也為他們向國有財產署「爭取」，但國產署有五百坪以上土地不得出售的規定，所以無法讓原配租戶承購，這確是法令上的限制，科管局已和國產署持續協調中，四月十日會再開一次協調會。

持續和國產署協調中

寶山鄉長邱坤桶說，科管局要在寶山鄉徵收三十公頃土地，是有鄉親看到新聞後問他才知道，事先沒接獲任何告知，鄉公所也沒有接到公文，他認為這相當不尊重，當場嚴正抗議，並希望科管局把先前徵收造成的爭議處理好再推動新的徵收案，否則類似的抗爭會「沒完沒了」。