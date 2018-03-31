〈北部〉竹北小一新生多700人 增班因應

2018-03-31

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市總量管制學校，國小七所、國中兩所，四月將辦理一○七學年登記及報到；其中，國小適逢生肖龍年的新生入學，較去年增加約七百人，概估超額約二百多人。教育處表示，已協調興隆等國小增班因應。

縣府國民教育科表示，今年國小新生為一百年九月二日到一○一年九月一日出生的孩子，跨生肖兔和龍，其中竹北市預估有二千九百九十一人（扣除私校人數）。竹北市公所則根據戶政資料寄發新生入學通知單，國小新生有三千五百廿七人，較去年二千八百多人，多出約七百人。

教育處表示，竹北市總量管制國小有興隆、東興、十興、光明、博愛、六家、中正等七所，竹北國小今年解除管制，入學登記單已寄發，預定四月十三及十四日兩天登記，廿五日公告錄取名單，廿八日報到。

對於有竹北市家長擔心孩子進不了想唸的學校，教育處長劉明超表示，今年竹北市國小概估超額二百多名新生，以東興和六家兩校居多，縣府以高速公路為界分為東區、西區學校，將輔導轉介超額新生進入鄰近學校就讀，概估整體容量足夠。新豐鄉松林國小也是總量管制，預計超額四十三人，將輔導轉介到山崎或新豐國小。竹北市總量管制的國中有仁愛國中、成功國中兩所。

華德福、大坪實驗小學 搶手

位在新埔鎮山區的新竹縣立北平華德福實驗學校，引進華德福教育精神融入課程試辦實驗教育，以藝文為根基，設計善美真特色課程，歷經六年的逐步轉型，日前辦理招生說明會，錄取率不到一半。北埔鄉外坪村的縣立大坪多元智能生態美學實驗小學，投入實驗教育已十五年，是全國唯一多元智能生態藝文小學。校長彭銘君表示，新生招收廿人，扣掉在籍和兄姐在學的優先名額之後，只剩約八個名額，但有廿人參加抽籤。