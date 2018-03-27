〈北部〉花蓮試辦水稻險 鳳林、新城稻農獲賠501萬

2018-03-27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕在既有的農業天然災害現金救助、低利貸款外，農糧署去年和富邦產物保險合作試辦「水稻保險」，給農民「雙重保障」，去年二期稻作試辦，花蓮縣共有七百多位農民投保。經保險公司統計後，去年二期作花蓮縣鳳林鎮、新城鄉共四十七位投保農民符合理賠資格，獲賠總金額五百零一萬元的理賠金。

農糧署東區分署指出，去年試辦的一○六年二期稻作的水稻保險，花蓮縣總投保面積共二三○一公頃、總計七四五位農民投保；水稻保險的精神是「保證產量」，以鄉鎮為計算單位，該區「坪割田」計算出當期每公頃平均產量，低於前五年（一○一年到一○五年）當期平均產量八成（保證產量），代表當年度歉收、可獲保險理賠，每公斤可賠廿三元，且只要該產區被認定歉收，整個鄉鎮「所有投保農民」都能拿到理賠。

47農投保554餘公頃獲理賠

不過，每個農民實拿的理賠金，要依照農民實際投保的成數來計算，假如投保最低的六十五％保額，每公斤賠十四點九五元，投保到七十％可領到每公斤十六點一元理賠金。

農糧署東區分署表示，經向保險公司確認，花蓮鳳林鎮、新城鄉因達到歉收標準，共有四十七位農民、投保五五四點三公頃，獲賠總額五○一萬三千多元。

獲理賠金最多的鳳林鎮，共賠四六四萬元，全部投保的四十位農民（五百點三公頃）都有理賠金。農糧署表示，鳳林鎮「保證產量」是三四三六公斤，去年二期的平均產量每公頃二八六二公斤，歉收五七四公斤，農民可獲得每公頃最低八五八一點三元（六十五％）至一萬三二○二元（一百％）的理賠金。

有農民領到40多萬理賠

鳳榮地區農會總幹事黃榮和說，農會有加碼五％保費，因此鳳林農民只要自付五％保費就能達到最低六十五％保額。鳳林有投保水稻保險的農民，超過八成都是投保最低下限，只有五人投保全額，這次領最多的一位農民，他投保四十多公頃、領到理賠金四十多萬元。他也說，沒有人願意減產歉收，該農民實際保險費支出四千多元，換得四十多萬元理賠，算是不無小補。

農糧署表示，花蓮水稻保險保費平均每公頃二千元，由中央農委會補助五○％、花蓮縣府補助五％，其餘各鄉鎮則由農會或所屬產銷班，各自再加碼五％保費，各項補助加起來已有五十五％至六○％。也就是說，農民最低只需自付五％的保費每公頃約一百元，即可達到水稻保險的最低保額六十五％，保單成立；農糧署也呼籲，今年度一○七年的水稻保險持續受理中，受理期限到本月底為止。