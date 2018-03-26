〈北部〉靠愛的抱抱 腦麻腿萎縮「泳」猛摘金

2018-03-26

7歲前不太會走路 奶奶、叔公帶大

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭家扶中心昨表揚十一位不畏逆境，力爭上游的運動健兒，其中就讀壯圍鄉過嶺國小四年級的李祐家，患有腦性麻痺導致雙腿肌肉萎縮，他克服身體限制，從游泳中找回自信，去年更在游泳比賽中摘冠，他以自身例子鼓勵其他人，「再苦，努力一下就過去了」。

個子嬌小的李祐家，母親懷他六個月時早產，在醫院保溫箱待了四個月，父親為了照顧他而過度勞累中風，兩歲大時父母離異，從小由奶奶李郭寶珠、叔公李萬添撫養長大。

李祐家雙腳長度不均，肌肉萎縮，頻繁進出醫院接受語言、物理治療；李萬添說，祐家七歲前還不太會走路，連平常吃飯拿筷子都很艱難，只能每天鼓勵他用筷子「夾石頭」，訓練雙手穩定度。

游泳復健吃盡苦頭 碰水就哭到泳將

兩年前，家人接受醫師建議，讓祐家透過游泳復健，訓練肌耐力，正巧叔公李萬添是運動健將，雙腿的復健，就從水池邊展開，剛接觸游泳時，祐家鼻子碰水就哭，只能死命抱著浮板漂流，加上雙腳不便，協調性較差，練習過程吃盡苦頭，還好叔公不斷鼓勵，每天花費四個小時陪伴，才克服身體上的不適。

「孩子需要的是滿滿的愛！」李萬添說，腦麻的孩子缺乏自信，常鼓勵祐家說「走路不方便不是問題，勇敢前進要靠自己」，練習過程確實痛苦，每次遇到困難或挫折，便緊緊抱住祐家，不斷給予支持，終於幫他在泳池找到自信。

李祐家小二接觸游泳，前年首次參加游泳比賽，在國小低年級自由式五十公尺比賽拿下第五名，去年參與蘇澳水上嘉年華，報名國小男子組自由式一百公尺摘冠，克服逆境的過程激勵許多人。

「叔公、阿嬤謝謝你們！」李祐家昨天受邀出席家扶活動，靦腆地向台下叔公、奶奶致謝，他說，練習游泳過程曾想放棄，仍咬緊牙關挺過來，「再苦，努力一下就過去了」，長大後想要當游泳教練，教更多人學會游泳。