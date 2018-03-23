〈北部〉當歸遇上櫻桃鴨 宜花主廚明料理競賽

2018-03-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮有機新鮮當歸深受市場歡迎，加上宜蘭盛產櫻桃鴨，花蓮區農業改良場本週六將辦「第一屆當歸鴨料理競賽暨開放日成果展活動」，力邀民眾品嘗當歸鴨料理，現場另安排樂活友善市集，推廣花蓮及宜蘭在地特色農產。

開放50人試吃評審 前300人獲贈食譜

花蓮農改場長范美玲說，本週六將邀請花蓮、宜蘭兩縣的餐廳、觀光飯店等主廚一起切磋廚藝，運用在地食材製作「當歸鴨創意養生料理」，推廣宜花的鮮當歸、櫻桃鴨等特色農產品，當天預計開放五十位民眾現場報名擔任試吃評審，一次嚐遍各路好手特製的當歸鴨料理。

她說，活動當天將請花蓮「當歸達人」張再進，現場烹煮當歸鴨，讓民眾免費品嘗在地食材好滋味，參與活動前三百人，另可獲贈精美當歸丹參創意料理食譜一本，回家後自己動手下廚試做。

張再進說，民眾對當歸、丹參多停留在只能用於藥膳料理的觀念上，其實新鮮當歸與丹參均有相當獨特的風味，營養價值極高，烹煮方式簡單，適合作為家庭料理。

試吃會上也會有青年農民、有機友善小農、部落農友等，展示銷售各種有機與友善耕作的農特產品，與消費者面對面，分享從農的心路歷程與經營秘訣，落實推動食農教育，盼能透過體驗活動，鼓勵民眾支持農民與農村全力發展優質農業。

太巴塱箭筍大餐 瑞穗辦柚花美食饗宴

台灣過去仰賴進口當歸、丹參等中藥材，但重金屬殘留問題也令國人擔憂，花蓮玉里安通近年成功培植當歸、丹參，更成為在地特色農產，農糧署及花蓮農改場看準發展潛力，自去年起陸續研發推出「丹參當歸雞湯」、「丹參當歸排骨湯」等料理即時包，並結合連鎖超商通路，為農友開拓收益。

此外，光豐地區農會本週末行銷產地箭筍，在太巴塱部落席開三百桌的「箭筍大餐」；瑞穗鄉則在鶴岡國小舉辦柚花季健走、客家柚花美食饗宴免費吃，上午八點開走，歡迎遊客「吃遍花蓮」。