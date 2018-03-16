〈北部〉苗縣擬推醫療健康園區 採BOT開發

2018-03-16

遠雄案叫停 縣府重起爐灶

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕遠雄集團原本申請在苗栗縣後龍鎮興辦健康生活園區BOO案（興建、擁有、營運），苗栗鄉親曾期待有急重症醫院進駐，但遠雄集團後來申請解約，更向內政部申請停止興辦事業計畫，計畫胎死腹中。苗栗縣政府規劃重起爐灶，原地辦理醫療健康園區BOT案（興建、營運、移轉）。

可行性評估 預計6月出爐

苗栗縣政府衛生局副局長楊文志指出，遠雄集團原計畫的健康生活園區BOO案落空後，土地將返還給國有財產署。不過，苗栗縣政府為回應鄉親期待，啟動另一個醫療健康園區進駐計畫，在原址辦理苗栗縣醫療健康園區開發BOT案，目前正進行可行性評估，預計六月份結果會出爐。

楊文志說，行政院衛福部、內政部等部會都了解苗栗縣民需求，同意遠雄集團興辦健康生活園區原址，於今年底前由苗栗縣政府推動醫療健康園區開發案，引進擁有急重症照顧、救護能力的醫學中心或是區域醫院。

由於苗栗縣一直缺乏大型急重症醫院，引起不少議員在議會關切，鄉親同樣殷殷期盼。楊文志指出，待可行性評估案報告出爐，會轉呈國有財產署申請移撥土地，以便縣政府推動醫療健康園區開發BOT案，引進醫療中心等大型專業性的醫療團隊進駐。

另外，衛福部也允諾協助苗栗縣一年內輔導一家醫院提升為重度急救醫院，希望以推動醫療健康園區BOT案、既有醫院提升的雙軌並行方式，解決苗栗縣急重症醫療能量不足問題。