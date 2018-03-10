〈北部〉棄醫大讀警專 原民女警回母校宣傳

2018-03-10

「阿美公主」嚮往警職 盼當正義姊

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮廿三歲阿美族女警劉純羽，是新城分局首位原住民女警，因長相甜美、活潑可愛，被同事暱稱為「阿美公主」，四年前原通過「繁星計畫」錄取中國醫藥大學，但為一圓從警夢，改報考台灣警察專科學校，畢業後返鄉服務，她昨回到高中母校海星中學招生，希望能為花蓮警力再添新血。

全台警力吃緊，新城分局員警共計一百六十一人，因屬山地分局，有五十二名原住民員警，在所有女警行列中，年齡最小、也是分局首位「原住民」女警的劉純羽，剛到新秀地區服務一年多，除抓賊「巾幗不讓鬚眉」外，更常走入社區宣導，展現高度親和力，是鄉親眼中的甜姊兒。

台灣警察專科學校第卅三期畢業的劉純羽，高中就讀海星中學，一百零三年以優秀成績通過「繁星計畫」錄取中國醫藥大學，從小富有正義感的她，心中嚮往的職業卻是「警察」，希望有天能夠穿上女警制服化身「正義姊」，打擊犯罪、為民服務。

劉純羽放棄醫藥大學後，隨即投入三個月後的警專考試、並順利錄取，畢業第一志願就是選填回鄉服務，一年多來與民眾打成一片，愛笑的她，總會拉著孩子一起合影，還曾受託陪伴部落學童，買冰淇淋與大家坐在台階上享用，成為名副其實的「人民保母！

警專5月底招考 幫新城分局搶學弟妹

劉純羽說，從警後才知道辛苦，但樂在其中，喜歡為治安、交通奉獻心力的過程，由於全台警力拉警報，原住民員警人數也愈來愈少，警專卅七期考試五月廿七日登場，期望透過回到母校宣傳，鼓勵花蓮學弟妹投考，一起成為守護地方治安的生力軍。

新城分局長蘇保安說，近二年到新城分局報到的年輕員警共卅九人，花蓮子弟僅五人，警員服務二年期滿後，極有可能調離現職返鄉，無法達到久任熟悉地方及播種情感的期許，令人憂心；透過宣導及推展「原鄉警政」計畫，從校園中提前找到對從警有興趣的學生，藉由輔導、陪伴，除能協助朝警職目標邁進，未來還可回鄉服務，嘉惠地方。