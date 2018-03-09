〈北部〉中壢污水廠地上權塗銷訴訟 二審桃市府勝

2018-03-09

市府需補償地上物 估近億元

〔記者謝武雄／桃園報導〕中壢污水下水道污水廠地上權塗銷案，台灣高等法院二月廿七日宣判，地上權塗銷部分維持一審判決，由市府勝訴，但地上物拆除推翻一審判決，要求市府依「資產移轉契約」進行補償，估計金額近億元；被告的台灣地網公司執行董事林江涯表示，公司並未違反契約，將持續上訴。

台灣地網堅持未違約 將上訴

林江涯說，台灣地網公司已經投入一．四億元進行污水廠設計，並有部分施工，且雙方訂有「資產移轉契約」，若解除契約，市府必須按造價七成給付，以投入一．四億元計算，市府約得賠償一億元；對此，水務局主任秘書魏茂銹表示，地上物拆除部分，法院判決應回歸原契約機制處理，目前仍在研議是否上訴，對資產價值部分，將委請鑑價公司鑑價，做為移轉的依據；府內人士則指出，全案的重點還是在地上權塗銷，高院判決市府勝訴就算是贏了，未來在最高法院勝訴機率很大，地上物補償部分不會影響地上權塗銷。

中壢污水下水道ＢＯＴ工程是由達闊、中林環工、中壢污水處理三家企業以聯盟方式得標，隨後成立「台灣地網公司」負責工程，並與前縣府於二○一○年八月簽約，二○一二年九月縣府以工程進度嚴重落後為由逕行解約，並透過地政事務所將地上權塗銷，台灣地網不服提起行政訴訟勝訴，縣府才於二○一四年七月提起塗銷地上權民事官司。

由於台灣地網監察人程宏道、董事賈二慶都是雙子星案要角，桃園市長鄭文燦上任後認為該案為桃園的三大弊案之一，將全案移送法辦；市府也另起爐灶重新招標，結果由中鼎、欣達環工所組成的企業聯盟得標，並成立泉鼎公司與市府於前年八月簽約，去年十一月開始就管線部份施工，但因污水廠官司仍在進行，市府允諾泉鼎自簽約日起六年後，如仍未取得污水廠地上權，可要求解約，市府將出資購買泉鼎公司已建置管線。

水務局長劉振宇表示，中壢污水下水道ＢＯＴ工程於去年十一月動工，全部接管後將可提升全市用戶接管率約卅五％。