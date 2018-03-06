〈北部〉177棟大樓耐震快篩 新竹市拚4年內完成

2018-03-06

921前興建 6樓以上建物快篩

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府今年將針對約六十棟九二一大地震前興建的九樓到十一樓大樓，每棟補助兩千元進行耐震結構快篩，四年內要完成六樓以上、共一百七十七棟（包括前述六十棟）大樓的耐震結構快篩，讓住戶了解所居住大樓的安全狀況。

市府工務處表示，市府去年完成共七十八棟、十二樓以上大樓的耐震結構快篩，約有四十多棟大樓需進入初評階段，中央將補助八千元進行耐震結構的初評。

工務處表示，政府針對新建大樓的耐震強度，過去只以四級震度為標準，九二一大地震後提高到六級震度，中央去年開始補助縣市政府，針對九二一大地震前蓋的十二樓以上大樓進行耐震快篩。委由建築師公會及技師公會針對建築結構圖做快篩，若發現結構圖的設計有狀況，就進入初評，接著是詳評，最後判斷「需補強」或「應拆除」，新竹市去年完成十二樓以上大樓的快篩，被列為需「初評」的大樓應趕緊提出初評申請。

今年先進行9到11樓 約60棟

工務處表示，今年市府將針對約六十棟九二一大地震前蓋的九到十一樓大樓進行快篩，四年內完成一百七十七棟六樓以上大樓的快篩。

工務處表示，中央針對都市計畫內卅年以上的危險老舊建築物有訂特別條例，只要是合法建物，又不具文資價值，且有管委會的大樓，若全體住戶都認為有安全結構危險，也可申請做建物耐震結構初評，政府會補助八千元，有需要可提出申請，確保所居住大樓的安全。