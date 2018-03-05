〈北部〉《宜蘭》鰻苗捕獲量創新低 漁民盼管制濫捕

2018-03-05

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「捕鰻苗五十年來最差的一年，有時一個晚上一尾都捕不到。」鰻苗捕獲量破新低，儘管價錢來到一尾一百九十元天價，但漁民深切感受鰻苗越來越少的事實；陳姓漁民說，他最高紀錄是四十年前，一晚三小時捕到一萬尾，今年常常捕不到；有漁民建議，捕鰻船過度捕撈，政府要出面管制，且放流鰻苗不能只在河口。縣府表示，是否管制須再討論。

放苗不能只在河口

蘭陽溪出海口每年入冬，就會湧入各地前來捕鰻苗的漁民和漁船，全國六成鰻苗都來自這裡，但是今年鰻苗量創新低，漁業署也破例延長一個月捕苗期到三月底；壯圍鄉七十歲陳姓漁民感慨，今年是他捕苗五十年來，捕獲量最少的一年，晚上常捕不到，最多也只有十多尾。

隨著苗量大幅減少，價格跟著狂飆，陳姓漁民說，去年二月，一尾鰻苗二十五元，今年飆到一百五十元，更喊到一百九十元天價，主要原因就是鰻苗真的很少。

「延長捕苗期只會讓明年鰻苗更少。」另名五十歲陳姓漁民很擔憂，他說，漁業署延長捕苗期，只會讓明年種鰻減少，鰻魚在淡水長大、海裡孵苗，原本應該洄游到淡水長大的鰻苗，今年在海岸被捕完後，明年更無法回到海裡繁殖。

捕鰻船大肆捕撈

陳男也點出捕鰻船大肆捕撈問題，他說，原本大家都在岸邊捕鰻苗，對鰻苗捕撈數量還不會影響太大，但開始有捕鰻船後，從離岸一公里距離、三米到十二米深度都一次撈光，已出現過度捕撈問題。

陳姓漁民也提到「政府施放鰻苗方式要改變」，現在縣市政府都在河口放流鰻苗，如果要達到效果，應該是要在河口設立養殖區，讓種鰻適應海水後，再以船隻送到外海野放，他們才會到深海繁殖，只在河口野放，最後都是被漁民捕走，沒有達到繁衍後代目的。

農業處︰管制船須多方討論

宜蘭縣府農業處表示，目前核發漁船執照僅註明是否捕魚苗，沒有特別註明是否捕鰻苗？捕鰻船是否要加以管制，縣府再跟漁民和中央討論。

農業處指出，放流鰻苗會選在河川，是為了讓亞成鰻適應野外河川環境，成長到成鰻可以游到菲律賓海域繁殖，如果設養殖區養到成鰻才放流，反而要擔心牠們的適應能力。