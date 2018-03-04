〈北部〉戀戀魯冰花 今悠揚樂聲迎賓

2018-03-04

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「戀戀魯冰花」活動昨天在龍潭區大北坑、三水與三和社區登場，盛開的魯冰花在悠揚樂聲中迎賓，吸引遊客駐足觀賞、拍照，警方提醒，今天還有音樂饗宴等活動，遊客要配合交通管制措施，以免塞車掃興。

桃園市政府今年首度在龍潭區大北坑等三個社區茶園茶樹間栽種魯冰花，近日鵝黃與白、藍色的魯冰花陸續盛開，讓老一輩茶農重溫早年龍潭茶鄉的美麗風情，更吸引年輕遊客前來享受一邊漫遊茶鄉、一邊賞花的悠閒假日。

大北坑社區主會場舉辦音樂饗宴，邀請三和社區手鼓隊、青鳥合唱團等接力演出，美妙歌樂聲在山巒間迴盪，讓平日幽靜的茶鄉呈現全新的風貌，賞花遊客盛讚是「闔家踏青走春的最佳選擇」；市長鄭文燦昨天主持敬天感恩奉茶儀式，他說，活動結合了「食茶、賞花、遊茶鄉」，能讓遊客深入認識茶鄉的美好，未來要持續舉辦，帶動茶鄉觀光發展，也利用魯冰花凋萎成花肥的特性，讓茶樹生長得愈來愈好。

戀戀魯冰花活動主會場今天還有音樂饗宴，三水社區、三和社區也有音樂會，警方提醒，上午八點到下午六點，進入主會場的店湖路與北坑街口會設置疏導點，並採單向從店湖路進、北坑街出的方式管制，至於三水社區會場禁止進入、三和社區會場建議遊客將車輛停放在三和社區停車場，請遊客配合。