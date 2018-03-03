〈北部〉載「娃娃」的垃圾車 民眾搶拍

2018-03-03

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「娃娃車，娃娃車來了！」但載的不是小孩是垃圾。

市府環境保護局清潔隊員陳宏仁、蕭天彥，去年年中發揮巧思，利用民眾不要的玩偶布置垃圾車，瞬間讓垃圾車成為民眾喜愛的移動打卡點，所到之處民眾不再是捂著口鼻、快步離開，反倒是拿起手機拍照留念，一枝獨秀的「娃娃車」就連外國人也好奇駐足多看幾眼。

在市府環境清潔大隊桃園區中隊服務十七年的駕駛陳宏仁及服務九年的搭檔蕭天彥，有感於民眾對垃圾車總是停留在髒亂的印象，去年七、八月開始將民眾不要的娃娃放上垃圾車，陳宏仁笑說，自從垃圾車改造成「娃娃車」後，明顯感受嫌惡目光變少、燦爛笑容變多，每個看到「娃娃車」的民眾都展現燦爛笑容直說：「哇！好可愛！」

蕭天彥表示，有人看到娃娃在垃圾車上，即便是髒了、破了，仍開口向他們索取，說要拿回家清洗後收藏，也因此幫不少娃娃找到新主人。

這輛「娃娃車」主要負責桃園區市中心第八區收運工作，清運日的下午五點十分起自四維街出發，沿途行經路段包括莒光街、中福街、文康街一路收至國際路二段二一九號，晚間七點五分再從鎮撫街三五二巷起，行經信義街、鎮江街至民生路與萬壽路口等路段，民眾可依「追車路線」一探「娃娃車」的魅力。