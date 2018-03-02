〈台北都會〉新北兒童卡上路 大眾運輸享半價

2018-03-02

平溪天燈節 持卡免費接駁

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北兒童卡優惠昨天上路，新北市六歲到十二歲兒童持「新北兒童卡」搭乘台北捷運、高雄捷運、公車及火車都享有半價優惠，持電子票證搭乘北捷票價再打八折，相當於單程票只要四折。今天元宵節持「新北兒童卡」，還能免費搭平溪天燈節的接駁車。

新北市約十九萬兩千名兒童受惠，卡片已於二月底寄出。新北市長朱立倫昨天象徵性頒贈特製「新北兒童卡」給三重國小學童，並陪同廿四位國小三年級學童一起從台北捷運三重國小站搭車到蘆洲站，搶先體驗兒童卡優惠。

市內各博物館 都免費優待

朱立倫說，新北市全面提供兒童以半價優惠搭乘大眾運輸，目的就是希望能減少家長的負擔，也鼓勵孩子搭乘大眾運輸工具，達到節能減碳目標。另外，用兒童卡進入新北市的各博物館都是免費優待，歡迎學童多利用。

交通局主任秘書吳國濟說，兒童卡透過學校統一發放，全市一到六年級國小學童都能領取，差額由市府補貼，每年預算約五千萬元。設籍新北市但不在新北市國小就讀的兒童，也可以至各區公所申請。

吳國濟表示，持新北兒童卡優惠包括台北捷運原價的四折、高雄捷運原價的四．二五折優惠，火車半價優惠，使用悠遊卡和一卡通系統的公車則是半價優惠，以及新北各博物館免費入場、平溪天燈節接駁車免費。

至於桃園機場捷運的半價搭乘優惠，將於今年六月實施，以配合桃園機場捷運系統修改。

交通局表示，新北市平溪天燈節三月二日開跑，兒童持新北兒童卡就可免費搭乘天燈接駁車，在木柵動物園、瑞芳火車站及基隆火車站都安排有接駁公車。