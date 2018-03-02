〈北部〉環湖步道修竣 龜山島開放登島

2018-03-02

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕一年超過十萬人次登島的宜蘭龜山島，昨天重新開放，今年第一艘船搭載四十六名遊客，其中二十六人是外國客。東北角風景區管理處指出，龜山島環湖步道已完成整修，提供全新旅遊體驗，但四○一高地步道還在整修，暫不開放。

封島3個月結束 首艘船載46名遊客

受東北季風影響，龜山島十二月一日至隔年二月底封島三個月，東北角風景區管理處統計，民國一○二年登島人數十一萬四千多人次，一○三年十二萬三千多人次，一○四年十一萬三千多人次，一○五年十二萬一千多人次，去年十二萬四千多人次。

開放登島後，每週三提供學術研究未開放，其他時間有上午八點半、十點半、十二點半、下午兩點半等四個時段可登島，島上四○一高地原本一天限定一百個名額，去年泰利颱風過後，島上環湖及登山步道損壞，環湖步道現已修復，四○一高地步道還未開放。

四○一高地步道整修 預計下月底完工

東北角風景區管理處副處長陳煜川說，早期龜山島一天開放兩百五十人次登島，前年增加到一千八百人次，登島人數穩定成長，為顧及旅遊品質，保護龜山島生態環境，短期之內，登島人數門檻維持現狀。

陳煜川說，四○一高地步道整修工程，必須搬運機具與材料上山，施工不易，加上島上天候不穩定，工程進度往往受影響，如果一切順利，預計下個月底完工。

民眾登龜山島酌收一百元清潔費用，購票可至頭城鎮烏石港請船家代購，或洽烏石港管理處服務櫃台，六十五歲以上長者、身心障礙者及陪伴者一人、持有志願服務榮譽卡志工、辦理鄉土和生態教育機關學校，平日得免繳清潔費。