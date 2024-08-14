按鈴控告端木正偽造文書 黃珊珊稱「我也不相信會計師會這樣做」

民眾黨立委、時任柯文哲總統競選總部總幹事黃珊珊，今天下午到台北地檢署按鈴控告會計師端木正涉業務登載不實、使公務員登載不實罪嫌。（記者王藝菘攝）

2024/08/14 16:25

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提告端木正！黃珊珊竟稱相信他非惡意：只是對法律、制度不熟

〔記者張文川／台北報導〕民眾黨立委、時任柯文哲總統競選總部總幹事黃珊珊，今天下午到台北地檢署按鈴控告會計師端木正涉業務登載不實、使公務員登載不實罪嫌，稍早黃珊珊已先聲明辭任民眾黨中央委員。

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黃珊珊在提告時受訪指出，柯競總的所有支出都有完整憑證、銀行往來紀錄，每星期都交給端木正繕打、上傳申報，黨在接獲廠商說法後全面稽查，「 我跟各位一樣，我也不相信有會計師願意幫客戶做假帳，也不相信競總同仁會在內部做任何的虛偽不實」。

黃珊珊說，從我們交出去或留存的憑證，比對為何沒在監察院申報系統內，找到近17筆漏登資料，沒有被如實的輸入監察院系統，造成結算時出現金額、帳目等不一樣的短差。委外的會計師（端木正）認為這個短差是因他來不及輸入，所以用他所知道的方式，編造9份虛假的資料上傳，在沒有任何憑證、發票資料的情況下，虛偽了9筆支出。

黃珊珊指出，從漏報到短差到因短差而虛報，這件事在正常人的眼裡都不應該發生，「我跟大家一樣，我們都是正常人，我們也不相信會計師會做這樣的事」，但遺憾地是在這幾天的對帳，經當面、親自問他「為什麼要虛報，為什麼你要這樣做」，他說因為時間來不及，監察院說這是會計師該做的事。

黃珊珊指控，從事業務的專業會計師，在業務登載相關事務時不實登載、虛列、上傳監察院，使公務員登載不實，這兩天原本也希望端木正能誠實以對，對外清楚說明清楚，但遺憾地看到，他可能還是認為會計錯誤可以調整，因此今天提出告訴。

黃珊珊強調，所有政治獻金支出都有憑證，但是端木正應報而沒報，又因短差而虛報，這件事是不可以的，我們內部掌控當然有責任，會計師這樣的作法幾乎是不可能的事，但它的確發生了，我們也很難過，我們也不相信會計師會為自己一點點的所謂勞務報酬去做假賬，但是他的確是事實，不會有正常的會計師做這種事，因此依法提告。

黃珊珊最後強調，相關單據與證明都會整理好交出去，希望檢察官能釐清真相，此事造成政黨的傷害，對支持者感到很抱歉，「台灣民眾黨內沒有人要做假、虛報，我們委託了專業的會計師還發生這樣的事」，很難想像為什麼會計師會做這樣的事，她認為端木正當時的想法，可能單純只是認為再沖銷就好。

黃珊珊受訪時表示，「我跟各位一樣，我也不相信有會計師願意幫客戶做假帳，也不相信競總同仁會在內部做任何的虛偽不實」。（記者王藝菘攝）

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