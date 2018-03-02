〈中部〉白沙坑迎燈排遶境 花壇變不夜城

2018-03-02

〔記者湯世名／彰化報導〕有一百多年歷史的彰化縣花壇鄉文德宮白沙坑迎燈排遶境活動，昨晚熱鬧舉行，爆滿的民眾見證十六座各具特色的燈排出發遶境，持續到今天清晨，整個花壇鄉有如不夜城，而今晚元宵節則將在文德宮舉行點燈儀式，進行歷史悠久的迎燈排民俗活動，過個熱鬧萬分的元宵佳節。

白沙坑迎燈排活動起源於清代道光年間，出身於彰化花壇的「開台翰林」曾維禎隨皇帝遊天街觀賞花燈時見景傷情，他感於如此盛景，家鄉之伯父母卻無福觀賞，欲辭官還鄉奉養伯父母，皇帝為嘉慰其孝行，特頒旨白沙坑以翰林官神為中心，每年元宵節依照京城一樣大迎花燈，以娛曾翰林之伯父母，這也讓白沙坑「迎燈排」活動成為具地方特色的民俗節慶。

十六座燈排比創意

每座燈排由二十三個黃色小燈籠串聯而成，外觀如船隻形狀，每個燈籠則寫上各庄落姓氏而稱為「字姓燈」，其保存了相當程度的傳統形式與作法，顯得草根性十足。而今年花壇鄉「白沙坑迎燈排文化節」擴大活動範圍，在花壇夜市廣場舉辦民俗才藝及摸獎活動，此外還有「創意燈排比賽」、「社區才藝SHOW」和「祈求福德老爺招財金」等系列活動。

昨晚燈排遶境率先登場，十六座燈排集合在文德宮前，向福德老爺行禮後，由花壇鄉長李成濟與信眾扛著十六座燈排，引領各式陣頭遶行白沙坑的白沙、文德、長沙三個村落大街小巷，直到今天清晨，熱鬧萬分，有如不夜城，一起祈求平安幸福，深具文化傳承意義。

今晚點燈 明晚聯歡晚會

今天元宵節晚間六時四十分將在文德宮廣場舉辦點燈儀式並進行熱鬧的迎燈排民俗活動，以及北管戲曲演出；明晚六時三十分將於花壇夜市廣場辦理「全民聯歡晚會」，有藝人演出、摸彩活動。

鄉長李成濟表示，北台灣平溪天燈、南台灣鹽水蜂炮，中台灣最有名的就是白沙坑迎燈排文化節，民眾一起迎燈排踩街遶境到天亮，也代表地方能夠平安順遂，並且讓花壇成為一個不夜城，創造夜的經濟、夜的觀光，讓彰化的旅館業更加發展。