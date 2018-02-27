〈北部〉花蓮元宵祈福小燈 今晚千個免費送

2018-02-27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕本週五就是元宵節，花蓮縣文化局今年採購二千個元宵節小提燈，將舉辦二場免費發送活動，分別在今天傍晚、元宵節當天，在花蓮鐵道文化園區一館、以及新城鄉天公廟發送，每場次免費發一千個，數量有限發完為止。

農曆春節前花蓮大地震，讓今年很多花蓮人的「年」過得並不好受，觀光業也哀號「沒生意」，本週五就是元宵節，花蓮縣府文化局今年呼籲縣民「點燈祈福求平安」，採購二千個元宵節小提燈，有別於往年都是生肖動物的造型小提燈，今年走傳統路線，是圓形的紙燈籠，正、反面分別是「招財進寶」、「福」的燙金書法字體，表達人們最單純的新年希望。

文化局長陳淑美說，今年的元宵提燈二千個，將舉辦二場次發送活動，頭一場是今天廿七日傍晚六點半，在東大門夜市對面的花蓮鐵道文化園區一館，免費發送元宵小提燈一千個，圓形的燈籠象徵團圓吉祥、福氣滿滿。

現場除了邀請花蓮青年音樂家孫晨翔，帶來悠揚的二胡音樂之外，也聽得到花蓮震災主題曲「愛的力量」；園區也規劃「元宵藝術市集」，共有手工布包、編織、陶藝品、手作鋼筆、皮雕、印刻及手工銀飾品等二十位藝術工作者參加。鐵道文化一、二館內正展出「花蓮縣書畫名家彩繪燈籠展」，共有百盞之多，希望為民眾新的一年帶來喜氣。

第二場由縣議員何禮臺團隊主辦，地點在新城鄉天公廟，預計晚間六點開始發送，現場提供一千個，數量有限索完為止。