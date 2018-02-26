〈中部〉嘉義市百里侯之爭》三強鼎立 國民黨分裂內憂多

2018-02-26

記者王善嬿／特稿

下屆嘉義市長選舉，國民黨初選結束，昨公布將由前市長黃敏惠重披戰袍投入大選，由於原國民黨籍的市議會議長蕭淑麗已宣布退黨，以無黨身分參選，她代表的蕭家班勢力如扮演關鍵少數，恐分散泛藍陣營選票，使國民黨腹背受敵，內憂高於外患；在此局面，綠營能否坐收漁翁之利？未必，因民進黨現任市長涂醒哲尋求連任之路，有外界對其人和、領導能力等質疑要面對並處理。

黃敏惠承接已故父親、省諮議員黃永欽的政治經驗及地方人脈，民國九十四年自立法委員轉戰嘉義市長，將原由民進黨執政的綠地變藍天，對國民黨有功，之後連任而執政九年，黃家兩代扎根深，擁有死忠支持者。

「蕭家班」自嘉義市還是縣轄市、無黨「許家班」執政時期，穩坐議會龍頭，曾任國大代表的蕭淑麗自市農會總幹事到當選議員、議長，勤跑社團、社區，累積深厚基層實力。

涂醒哲獲得民進黨中央提名且執政三年多，包括清淤雨水下水道、裝設ＬＥＤ路燈、爭取市區鐵路高架化計畫獲中央核定等政績展現，穩固綠營基本盤，拉攏中間選民，可能為勝選關鍵，不過，如何克服民調聲勢低迷困境，及人和、府會溝通問題，都不可輕忽。

黃家族、蕭家班自市長到議長選舉累積宿怨既久且深，甚至在黃敏惠第二任市長任期間，還發生議會無限期休會的府會衝突，蕭家班也與國民黨若即若離，此次藍、綠及無黨三強鼎立，黃敏惠除對戰勁敵涂醒哲，還要迎戰矢言參選到底的蕭淑麗，硬戰正要開打。