〈北部〉震後清理家園 花蓮市大宗廢棄物暴增3倍

2018-02-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕○二○六強震後，花蓮市民陸續清空家中毀損物品，垃圾、資源回收物品與大宗廢棄物等類垃圾數量，均比去年同期增加一至三倍，其中又以家具等大宗廢棄物最多，去年總重約七十點一三公噸，今年高達兩百四十六點三七公噸。

花蓮市垃圾掩埋場因震後清理家園，加上春節期間累積的垃圾量，已堆成一座小山，現場共有十五名清潔人員輪班，專責在龐大的資源回收物品裡，翻找被夾帶的一般家用垃圾，重新細分一次所有回收物。

花蓮市去年從國家清潔週至農曆新年收假為止的家用垃圾量，總計六百五十七點七四公噸，今年則提高至一千四百一十一點四六公噸，垃圾量增加兩倍多；資源回收物去年約一百六十五點二七公噸，今年統計三百一十六點八九公噸，增近兩倍。

其中數量明顯增加三倍的大宗廢棄物，去年總重才七十點一三公噸，今年高達兩百四十六點三七公噸，花蓮市公所推測是受到地震影響，才讓家用垃圾、資源回收物品與大宗廢棄物等，都比去年同期增加許多。

花蓮市長魏嘉賢說，清潔隊員非常辛勞，災後至今仍持續協助家園復原，包括過年期間提供災區大宗廢棄物清運、雲門翠堤大樓拆除現場避免揚塵而影響周邊空氣品質的灑水作業等。

他說，由於整體垃圾量倍增，隊員們的工作量加重許多，從垃圾掩埋場觀察回收物品現況後，發現垃圾分類的細分作業仍須加強改善，呼籲市民全力配合施行垃圾分類政策，一起落實資源回收物品細分作業。