〈台北都會〉永和大陳社區都更 地方憂遙遙無期

2018-02-24

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府主辦的永和區大陳社區都市更新案，總面積八．二公頃、約有一千五百戶，因產權複雜且整合困難，全區分成七個單元推動都更，目前僅單元二動工，進度延滯；市府於一○六年底針對單元一、三、四公告招商，囿於景氣不佳，廠商投資意願低，加上仍有住戶反對，全案增添變數，地方憂心都更案恐遙遙無期。

僅單元二動工 明年完工

大陳社區坐落於永和區保生路、環河西路與保安路的街廓，屋齡超過一甲子，房屋老舊、道路狹窄，土地產權公私夾雜，住宅增建情形嚴重，公共設施不足，有公共安全疑慮。內政部營建署於九十四年劃定為「政策性都市更新示範區」，市府在九十九年將其切割為七個更新單元分別招商，單元二歷經四年的意見整合，終於取得全數住戶同意，一○五年動工，預計明年完工，但其他單元迄今仍無進展。

三個單元招商 業者觀望

市府都市更新處處長張溫德表示，大陳社區單元一、三、四的面積，從一．一公頃到一．三公頃不等，戶數分別是二六九戶、一三○戶及一六九戶，主要為住宅區與一處傳統零售市場，市府盼承襲單元二的都更經驗，持續推動單元一、三、四的都更作業。

市府在農曆春節前曾舉辦招商說明會，雖有十五家廠商參與，但業者對於開發資格認定、履約保證金退還等條件仍有疑慮，態度觀望。

怕流標 議員促提高誘因

永和區籍市議員連斐璠指出，多數住戶期盼早日都更，改善居住環境，但此區產權複雜，整合難度高，多年來住戶自行增建成了違章建築，部分住戶沒有土地或房屋產權，擔心參與都更後，分回的面積比現有空間還小，當然會反對；加上近年房地產景氣不佳，廠商投資意願不高，案子根本推不動。她憂心單元一、三、四招商恐面臨流標，建議市府簡化行政流程並提高參與誘因。

都更處更新推廣科科長張端益表示，永和大陳社區都更案在九十九年指定為「策略性再開發地區」，容積獎勵高達一倍，基地旁有仁愛公園與新店溪畔等綠地，鄰近捷運頂溪站，未來也有捷運萬大線行經，增加招商優勢，業者若對招商內容有疑義，可於三月九日以前提出書面意見，有意投標者必須在四月十六日前送件。