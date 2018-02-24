〈中部〉員林公所辦聯誼 陽盛陰衰傷腦筋

2018-02-24

往年男性名額秒殺 女性等嘸人

〔記者顏宏駿／員林報導〕彰化縣員林市公所為未婚男女舉辦「愛情魔法營」，今年進入第六年，但每年面臨男多女少的局面，想「婚」男性朋友趨之若鶩，年年都「秒殺」，但是女性就經常「等嘸人」，讓公所非常頭痛，今年要想盡辦法，提高女生的報名比率。

今年三月起報名 名額各50名

由於近年來未婚人口比例高，員林市公特別舉辦「愛情魔法營」，邀請未婚男女參加，以餐會聯誼方式，會場有主持人帶動氣氛，並現場進行「配對」，今年報名時間從三月一日至廿三日止，預料五十個男性名額絕對會再被搶光，但女性報名人數卻讓公所承辦人員忐忑不安。

市長張錦昆說，每年「愛情魔法營」報名都是「陽盛陰衰」，男性「搶破頭」，但「郎有意、妹無情」，女性報名的人數始終拉抬不起來，有一年還不足額，實在傷透腦筋，為此，公所鼓勵未婚同仁參加，甚至到員榮醫院和員基醫院，拜託未婚的女護理師前來報名。

張錦昆表示，他推測主因是現代女性經濟獨立，想要結婚的念頭低，尤其女性一旦嫁到夫家，要適應另一個家庭，而且現今離婚率高，讓女性不敢「貿然嫁出去」，而男性受傳統「成家立業」羈絆，稍有經濟基礎就想結婚，男性參加的意願自然較強。

去年參加活動的尤小姐說，在現今網路時代，大家交友都習慣依賴網路，只想「潛水」不想「浮出」，迷信「有距離」的戀愛感，殊不知網路潛藏交友危機。她指出，很多參加的男性條件都很好，至少都有正當職業，如果女性朋友「想婚」，這是不錯的機會，建議女性朋友抱著花一千元來吃大餐、認識朋友的機會，不要存在「相親」的想法，才能找到好對象。

「愛情魔法營」費用1000元，報名電話：04-8347171#173，名額男、女各五十名。