〈南部〉學甲小麥節、蜀葵花節 接續登場

2018-02-23

〔記者楊金城／學甲報導〕學甲第一次，結合小麥節、蜀葵花節、台灣鯛創意料理風味餐從廿五日起接棒登場，學甲小麥種植面積二百零六公頃全台最大，蜀葵花節在三月三日登場，有五分地面積的蜀葵花迷宮，以推銷學甲產業文化觀光。

學甲首辦小麥節 25日開幕

學甲區農會首次舉辦學甲小麥節，二月廿五日將在光華社區開幕，在光華社區蜀葵花迷宮旁就有小麥田，提供現烤小麥麵包及農會家政班製作小麥雜糧米香、小麥醋等品嘗活動。農會總幹事李曉軍說，學甲小麥產區主要在宅港、平和及新達里。

蜀葵花文化節 3月3日賞花

唸戀學甲蜀葵花文化節是第五年舉辦，三月三日將在光華社區開幕，三月十日有蜀葵花間農市集、圓舞曲，三月十八日有蜀藝學甲花現精彩市集，並設置超大的蜀葵花迷宮、財神爺、馴鹿大型藝術花燈展示。

區長邱志榮說，蜀葵花節為學甲打開觀光之門，今年田區有五公頃，為營造「蜀葵故鄉」意象，公所也分送家戶蜀葵植栽，美化環境。

台灣鯛風味餐限量百桌 每桌2800元

台灣鯛協會、南瀛養殖生產協會推出台灣鯛創意料理風味餐，有清蒸鯛魚、紅燒鯛魚五柳枝、鯛魚丸湯、鯛魚涮涮鍋和蒲燒鯛魚腹米糕，限量一百桌，一桌優惠價只要二千八百元，三月三日在光華社區辦桌。