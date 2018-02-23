〈中部〉泰安櫻花季週六登場 假日有接駁車

2018-02-23

〔記者歐素美／台中報導〕二○一八泰安櫻花季將於本月廿四日至三月十八日登場！觀光旅遊局配合民眾賞櫻，櫻花季期間的假日將啟動「賞櫻巡迴接駁專車」，約每十二至十五分鐘一班，由台鐵新泰安站至安眉路兩地來回接駁旅客。

后里泰安安眉路沿線約兩百公尺，種植近百株桃紅喜氣的櫻花，成為台中市著名的賞櫻熱門景點，目前花開約七成，就算非假日，依舊吸引許多民眾前往賞櫻。

往返台鐵新泰安站至安眉路

觀旅局表示，泰安派出所附近的落羽松林及櫻花盛開，不僅每年吸引大批民眾前往觀賞，泰安派出所也因此被列為全國著名指標景點，為避免賞櫻期間大量人潮及車潮湧入泰安派出所附近造成壅塞，市府將於二月廿四日至三月十八日的假日推出賞櫻接駁車，包括二月廿四、廿五、廿八日及三月三、四、十、十一、十七、十八日九天，約每十二至十五分鐘即有一班接駁車，往來台鐵新泰安站至安眉路接駁旅客。

后里區泰安里長江慶男表示，每年二月櫻花季，后里泰安皆吸引約卅萬遊客前來拍照朝聖，單日曾最高湧進五萬人次；觀旅局長陳盛山表示，后里除泰安賞櫻外，鄰近還有中社花市鬱金香花海，舊泰安火車站、鐵道文化園區、月眉糖廠千年樟樹、后里薩克斯風文化館等景點，是全家春遊的最佳行程。

此外，新社區公所旁的櫻木花道、東勢林場、八仙山森林遊樂區、大雪山森林遊樂區、武陵農場等，也是台中市熱門賞櫻景點。