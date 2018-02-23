〈中部〉挖到巨無霸山藥 頂埔農友擬復種

2018-02-23

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣中埔鄉頂埔村山藥產業已沒落八年，農友鄭進龍日前挖到長二．七公尺、重三十六台斤的巨無霸山藥後，決定和堂弟鄭炳楠重新種植，村長羅偉銘也期待再現頂埔山藥風華。

鄭進龍在民國九十一年底發現原生種台灣山藥，命名為「紅龍山藥」，當時每台斤叫價百元以上，帶動頂埔山藥產業，最風光時曾有兩個產銷班、四十多名農友投入，但九十七年因某縣市農友不當使用農藥，致產出乏人問津，加上種植香蕉利潤更好，頂埔山藥農紛紛轉作，已八年沒有專業山藥種植。

鄭進龍不捨山藥絕種，每年清明節前後仍會種植幾棵山藥傳宗接代，日前上山採收，先是發現一塊重二十台斤畸形怪狀的山藥，進而看到其「雙胞胎」塊頭異常地長，找來鄭炳楠幫忙，才將長二．七公尺、重三十六台斤的巨無霸山藥挖出來。

鄭進龍表示，山藥一般重四至六台斤，曾採收最重紀錄二十八台斤，這次大翻新紀錄，似乎意味著山藥產業有待重振，因而和鄭炳楠計畫今年恢復種植山藥。

高接梨寒害 可獲現金救助

另，嘉縣高接梨栽植面積約八十五公頃，今年接穗期間逢農曆年前的霸王級寒流及下雨，致已嫁接的高接梨枯萎，受害面積約三十三公頃，縣府昨邀集農業委員會農糧署、農業改良場及公所人員會勘，確認符合現金救助，將儘速彙整呈報申請每公頃六萬元現金救助。