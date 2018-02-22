〈南部〉新春團拜憶過往 陳菊談氣爆哽咽

2018-02-22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊昨主持任內最後一回市府新春團拜，感性指出十二年不是十二天，是個漫長的歲月，她細數打通十全路、石化氣爆災後重建等過往時，語氣還一度哽咽，最後則感謝團隊堅守崗位、一起努力守護高雄價值，強調這是她生命中最豐富、輝煌的時刻。

農曆年節過後第一天，高雄市政府昨上午依例在四維、鳳山兩行政中心各自舉行新春團拜，由市長陳菊帶領局處首長，向全體市府員工祝賀。

因為是任內最後一回新春團拜，陳菊致詞時感觸良多，頻頻向市府團隊每位成員致謝，強調有市府團隊的支持，讓她一路走來更加堅決、有力。

陳菊回首十一年來幾項重要建設，包括歷任八位市長都無法克服的十全路打通工程已完工通車；原為市區邊陲的覆鼎金公墓將完成遷葬，並改造為雙湖公園；長期困擾市府的財政問題，去年首度達成民選市長以來首次零舉債；鐵路地下化今年八月即將通車，高雄將多出一條十五公里長的綠廊。

陳菊提及石化氣爆、團隊辛苦救災與重建過程時，語氣一度略微哽咽；但她說到十二年任內剛好發過十二款小紅包，可組成十二生肖，臉上才又露出微笑。

在與團隊說了不少「心內話」後，陳菊帶著局處首長一一向現場員工拜年，同時期許大家最後一年，仍要繼續努力打拚，完成市民託付。