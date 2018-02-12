〈北部〉客委會首例 母女同獲聘諮委

2018-02-12

〔記者黃美珠／竹縣報導〕行政院客委會諮詢委員黃翠文說，吃紅糟肉是北部客家人特有的飲食文化，且多半在過新年時。這款「北台客」的限定美食，除添增喜氣與肉品不同風味口感，也是一種不靠防腐劑的食安展現並見證早年客家人勤儉持家。

黃翠文與曾是日本千葉縣觀光大使的女兒余紀萱，分別以台灣民間和海外代表身分，同時獲聘為客委會諮詢委員，不僅是新竹縣之光，也是客委會首例。

黃翠文推廣客家紅糟美食

目前在竹北市新瓦屋客家文化保存區「竹翠堂」駐點的黃翠文，曾受新竹縣文化局委託，在台三線旁的北埔鄧南光影像紀念館，使用新竹的竹子、玻璃等特色物產，搭配出身北埔的台灣攝影先驅鄧南光遺作等，推動台灣在地文創美學，傳統「紅糟」飲食文化是她近年關注和推廣焦點。

黃翠文向老父親討教，遵循古法用純紅麴、高粱釀製紅糟，除做傳統的客家紅糟豬肉、紅糟鴨，也開發紅糟飯、紅糟粄條、紅糟肉圓、紅糟米苔目及紅糟水餃，最近又研發出口感很適合年輕人的紅糟披薩、紅糟蔥油餅。

為讓年輕一代接受，她花了至少一年研究、調配比例，最後用豬肉、薑絲加上紅糟醬一起爆香做成紅糟披薩的餡料並設計流程簡單的DIY步驟。

她與同為客委會諮委的女兒余紀萱，將結合新竹縣和日本的觀光發展經驗，協助政府打造浪漫台三線。

余紀萱建議政府可參考日本千葉遴選外國人擔任觀光大使，以外人眼光提供意見的做法，也可邀請知名部落客一遊與國內外新人到浪漫台三線拍婚紗，幫忙行銷，並結合客家服飾、飲食文化撞擊出不同的火花與魅力。