〈北部〉春節急診24小時 台灣好行3線異動

2018-02-10

〔記者周敏鴻、魏瑾筠、許倬勛／綜合報導〕農曆春節將至，市府衛生局公布轄內卅五家綜合或專科醫院春節期間看診狀況，部分醫院仍開設部分門診，另，聖保祿、衛福部桃園醫院加開類流感門診，而各醫院急診都維持廿四小時服務，詳細門急診開設情形可至衛生局網站查詢。

除夕到初四 醫院門診多數休息

林口、桃園長庚醫院除夕到初五門診休診，但林口長庚初三到初四上午各開兩科門診，包括耳鼻喉科、兒童內科、心臟內科、風濕過敏科，並兼看類流感門診；桃園醫院除夕到初五，上午開設內科、外科、婦科、兒科及類流感門診，初三則僅有類流感門診。

桃園榮民醫院除夕到初四休診，但初四上午開設內科、外科、精神科、家醫科門診；桃園敏盛醫院除夕到初四休診，初五部分門診恢復看診；聖保祿醫院除夕到初三休診，但除夕、初二、初三上午加開類流感門診。

中壢區天晟醫院、平鎮區壢新醫院、楊梅區天成醫院，除夕到初四門診都是休診；龍潭區國軍桃園總醫院門診，除夕下午到初三休診。

市長鄭文燦昨天前往國軍桃園總醫院，慰勞醫護人員的辛勞，也感謝他們在農曆春節期間的付出，讓民眾安心過好年。

慈湖線 除夕、初一僅準點發車

另外，農曆新年即將來臨，台灣好行針對五○一慈湖線、五○二小烏來線及五○三親子樂園線進行班次調整。

觀光旅遊局表示，十五日（除夕）、十六日（大年初一）慈湖線從上午九點至下午四點，每小時準點一班發車，共八班；小烏來線及親子樂園線則停駛；十七日至廿日（初二至初五）三線皆依假日班表行駛，提醒民眾行前多加留意發車時間。