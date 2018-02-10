〈中部〉新住民職訓展成果 義賣助弱

2018-02-10

〔記者詹士弘、黃淑莉／綜合報導〕新住民為融入在地生活，努力學習新技藝。新移民姊妹協會承辦的「飲料調製暨國際咖啡師認證班」及社會關懷協會辦理的失業者日本拼布認證班都舉辦成果展，還有直播義賣助弱勢。福興宮今年除夕夜不放煙火，經費捐花蓮賑災。

飲料調製暨國際咖啡師認證班在斗六受天宮廣場舉辦成果展，學員表演飲調技巧，並邀請來賓參與創意調酒秀。擁有國際咖啡師執照的老師吳淑苓表示，飲調技術千變萬化，重點就是創意，歷經三百小時的訓練，學員都具備飲料調製的知識，也熟稔了技巧。

新住民學員還發起愛心義賣，除有精心調製的飲料，還邀集茶、咖啡、烏魚子、廚具、玩具、餐飲等廠商共襄盛舉，網紅Ｊ哥更在現場直播拍賣當季熱銷商品，義賣所得全數捐給華山基金會。

日本拼布認證班則在林頭國小辦成果展，除有廿七條日本拼布認證作品百納被外，還展出逾三百件造型拼布包，現場並有六十件近四萬元的師生作品直播義賣，所得全數捐給社會關懷協會弱勢家庭課後照顧班。

福興宮取消煙火 捐花蓮賑災

西螺福興宮、西螺鎮農會、西螺警分局聯合西螺在地善心公司行號，募集新鮮蔬果、白米等物資，昨天在福興宮廟埕裝箱，福興宮董事長楊文鐘指出，福興宮今年除夕夜不放煙火，省下的經費捐花蓮賑災。