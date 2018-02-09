〈北部〉2送水管修復 花蓮昨傍晚起復供

2018-02-09

地震後一度4萬戶停水

〔記者花孟璟／花蓮報導〕震災導致花蓮地區發生大停水，包括花蓮美崙、新城高達四萬戶停水。自來水公司第九區處表示，緊急搶修漏水管線後，已逐漸恢復「微量供水」，停水戶數昨天上午降到二萬八千五百戶，加上附掛尚志橋的二條主要送水管已修復，昨天傍晚起陸續復供。

「打開水龍頭沒水！」「誰家有水可以去洗澡」？花蓮大地震導致花蓮多處自來水管線脫接、破裂而漏水，包括花蓮市區、美崙高地區、七星潭、新城北埔、順安、富世，以及壽豐鹽寮等地區大停水，戶數高達四萬戶！

昨上午停水降至2.8萬戶

自來水公司花蓮第九區管理處表示，停水原因包括，光華淨水場經由花蓮大橋送往鹽寮村附掛管線脫接，及南下車道北端橋壩頭處二處管線脫接；砂婆礑淨水場送往花蓮美崙的尚志配水池共有二條六百毫米（mm）管線，附掛在尚志橋下接頭鬆脫漏水共有三處，經緊急搶修，至前天深夜十一時左右，已降到三萬一千五百戶，昨上午已降低到二萬八千五百戶。

另外，尚志配水池排泥管斷裂已先填塞，目前正陸續加壓至尚志配水池，再供應美崙地區，昨天傍晚已陸續恢復供水。

初期微量供水慢慢調增

水公司九區處科長林武榮說，大花蓮地區的自來水需先送到美崙高地的尚志配水池，才可利用地勢將自來水供應給整個花蓮地區，由於空的水管內有空氣，考量如果突然足量放水，管線會因壓力太大損壞，初期採取「微量供水」再慢慢調增。

他說，逐漸恢復供水後，哪些管線有破裂也會慢慢浮現，自來水公司已調派檢修漏水同仁待命，機動配合檢查搶修。