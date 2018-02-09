〈中部〉彰市喬友大廈招租 稅務局盯上

2018-02-09

〔記者湯世名／彰化報導〕閒置十多年的彰化市喬友大廈目前正積極招租活化，大樓外牆張貼大型廣告看板，並有全國知名的大型連鎖書局有意進駐，不料，最近卻傳出被彰化縣地方稅務局「盯上」，即將開始收房屋稅，引發喬友管委會反彈。稅務局表示，目前尚未定案，會在確定大樓正式運作後，再決定是否收稅。

矗立在彰化火車站前的喬友大廈在八十二年間開幕，這棟地下三樓、地上十五樓的建物，包括有百貨商場、KTV、遊樂世界、冰宮、旅館等，繁榮至極，一度是除八卦山大佛之外，彰化市最熱鬧的地標，與員林市黃金帝國大樓並稱是彰化縣的雙子星百貨商場，不料，喬友由於管理問題與遭受祝融，業者陸續撤出，最後僅剩一樓在營業，宛如「廢墟」。

外牆出租廣告 還傳書局將進駐

荒廢多年後，喬友大廈所有權人組管委會展開重修活化自救，在大樓外掛起「租、售」布條，水電開始運作，經台中市結構工程技師公會針對結構梁柱檢測也確認無安全疑慮，相關樓層開始整修，齊心合力展開活化，日前在大廈外牆懸掛大型廣告看板，還傳出正與全國某知名大型連鎖書局洽談進駐事宜。

管委會反彈︰還沒營運就要收稅

喬友大廈管委會主委蔡進峰昨天證實「確有此事」，他指出，大廈外牆的建案廣告，管委會已收取一年的租金，至於這家大型連鎖書局，看好大廈的未來性，有意承租大廈地下一樓，以及地上一樓與二樓，總共三個樓層，若能簽約，絕對有助於整個大樓營運。

不過蔡進峰也指出，招租訊息傳出後，彰化縣地方稅務局要對他們收取房屋稅，在該大廈尚未正式營運之際，竟因外牆張貼廣告出租看板，就要來向他們收房屋稅，實在沒有道理。

稅務局︰將勘查進行溝通協調

對於此事，彰化縣地方稅務局表示，非因大廈張懸廣告出租看板而要收房屋稅，且「也尚未決定」是否要開始收稅，還要進一步勘查，與管委會溝通協調，確定大廈相關樓層是否已開始營運，才會確定是否開始收稅。