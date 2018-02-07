〈中部〉日租套房累犯 強制斷水斷電

2018-02-07

〔記者歐素美／台中報導〕春節是旅遊旺季，觀光旅遊局鎖定違法日租套房，鐵腕執行斷水斷電指出，自一○四年至一○六年底止，台中市共查獲違法經營日租套房一百六十九件，除依法裁罰外，並針對查獲並裁處兩次的「累犯」執行斷水斷電，今年已於二月一日針對西屯區「逢甲頑皮館」日租套房強制執行斷水斷電，下一波還有三家將被斷水斷電，呼籲民眾出遊應慎選合法旅館或民宿。

觀旅局統計指出，台中市日租套房多集中逢甲商圈及一中街商圈周邊，市府為維護民眾安全加強稽查，三年來共計稽查日租套房五百六十八家次，查獲違法經營一百六十九件、違法刊登旅宿廣告六十三件，依發展觀光條例，刊登廣告可罰三萬到十五萬元，業者則依經營的房間數級距不同，罰款十萬元至五十萬元不等，並勒令歇業。

九家累犯 六家已遭斷水斷電

此外，市府率先全國針對日租套房累犯執行斷水斷電，凡同一經營者於同一地點經營日租套房被查獲並裁處兩次者，除依規裁處罰鍰外，並強制執行斷水斷電處分，截至目前為止共查獲九家累犯，其中六家已遭斷水斷電，包括位於西屯區的「逢甲頑皮館」，因被裁罰兩次並勒令停業，業者仍繼續違規，為保障遊客住宿安全，觀旅局聯合都發局、消防局、警察局、台電及自來水公司，於二月一日強制執行斷水斷電處分，貫徹維護旅宿公共安全的決心，目前簽辦中、準備斷水斷電的尚有三家。

另三家斷水斷電 目前簽辦中

觀旅局長陳盛山表示，依據交通部新修正的「民宿管理辦法」規定，都市計畫區內的民宿設立條件限制嚴謹，目前除和平區原住民族地區外，觀旅局沒有在台中市的都市計畫區內核發任何一家民宿登記證，任何於報章雜誌、網路或者國內外訂房網站，刊登台中都會區近逢甲夜市、一中街商圈、火車站周邊，標榜交通便利、獨特風格、CP值超高的「民宿」，實際上皆是日租套房、非法旅館，遊客千萬不要入住。

日租套房屬非法旅館 沒保障

陳盛山說，日租套房就是非法旅館，業者未經觀光、消防、建管、衛生與警察等單位審核，亦無投保公共意外責任險且逃漏稅，若發生意外，民眾恐求償無門。觀旅局除積極查緝取締非法旅宿外，並積極輔導有意願的業者合法化，三年來已輔導十二家日租套房業者成為合法旅館或民宿。