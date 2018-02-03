〈中部〉中市210座太陽能候車亭 全國最多

2018-02-03

預估年省30萬度電 約105萬元

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市推廣綠能交通，去年在候車亭內增設太陽能及照明設備，共完成二百一十座，數量全國第一，交通局長王義川昨日表示，預估年省卅萬度電、約一百零五萬元，減少碳排放量一百六十公噸，現正評估發電效益，增設公車動態顯示器。

交通局表示，中市原縣區公車候車亭簡陋，多數缺乏照明設備，去年配置太陽能及照明設備，造價每座八萬元，相較於傳統候車亭年用電量約一千四百廿九度、電費約五千元，太陽能發電既無電費支出、減少碳排放量約為七百五十五公斤。

有照明設備 夜晚等車更安心

王義川表示，去年偏遠地區優先設置，總建置經費一千六百萬元，完成二百一十座太陽能候車亭，約可節省電費一百零五萬元，減少碳排放量約一百六十公噸，讓夜晚等候公車的民眾可以更加安心，同時也配合節能、減碳目標。

市府表示，台中適合發展再生能源，市府積極推動綠色能源產業及綠色運具，太陽能候車亭數量居全國之冠，未來將視太陽能發電效益增設公車動態顯示器，以營造智慧生活城市，為綠能環保盡一份心力；市府指出，其他直轄市的太陽能候車亭，新北市及台南市各十幾座、高雄市卅多座，北市更少，台中最多。

交通局指出，部分偏遠地區候車亭早期建置時無照明設備，一到晚上部份民眾不敢在候車亭內等車，即使是下雨天也需至路邊等候公車，現在太陽能候車亭可立即提供照明，使民眾無論雨天或夜間均能安心候車。

柯姓女同學說，原縣區的傳統候車亭簡陋，多數缺乏照明設備，常有安全疑慮。太陽能候車亭除可節能減碳，且明亮、安全，無論雨天或夜間均能使民眾安心候車，也為都市景觀與市容注入一股新風貌，又有教育功能，一舉多得，市府應加速推動。