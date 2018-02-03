〈中部〉先祖墾地變占用 麥寮防風林住戶拒遷

2018-02-03

〔記者陳燦坤／雲林報導〕雲林縣麥寮新吉村防風林百餘住戶日前接獲公文，要求分批在二月與三月間拆屋還地，引發居民不滿，居民強調，這片土地連同防風林都是祖先開發，經歷代子孫開墾，現竟以占用防風林為名目要收回，令人難以接受。

百餘住戶被要求2、3月拆屋還地

麥寮鄉濁水溪出海口編列為防風林地爭議逾十年，林務局及南投縣林管處昨日與居民溝通，立委張麗善及縣議員林深、林建鴻、許志豪等人都到場關切，許姓居民拿出日治時期明治年間的戶籍圖，證明所謂防風林地是數代先祖在之前早已開發，為保護作物並減少砂害，栽種大片樹林，現在政府竟以占用防風林為由要求收回這二百公頃土地，嚴重影響一百多戶居民權益。

居民表示，至今整片土地尚有不少農耕地，好幾代人賴以維生，一旦土地被無償收回，不僅生計成問題，連遮風蔽雨處都沒了。

林務局︰縣府移交未提有居住耕種

林務局解釋，這片土地在民國前三年已劃定為防風林，事後縣府將土地移交林務局，也未提及民眾在地面居住或耕種，基於公平原則，應由居民自行提出耕種或居住證明；多數居民認為此做法極不合理，祖父輩來台多半沒有地籍觀念，要求拿出證明是強人所難。

協調會決議 林務局須取得民眾同意

林建鴻則以目前適用中華民國憲法，非日治時期法令，要求林務局重新檢討；與會者最後達成共識，由林務局向縣府索取相關資料，並加開說明會取得民眾同意才能執行。