〈中部〉越南掃貨 蝴蝶蘭年前漲3成

2018-01-29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕快過年了，應景又討喜的蝴蝶蘭進入暢銷期，但今年價格較往年漲了三成，漲幅歷年僅見，主因為越南貿易商來台掃貨，其次冬季氣候異常，開花株青黃不接，台灣市場缺貨造成紅色蝴蝶蘭在年前奇貨可居，價格也水漲船高。

台灣號稱「蘭花王國」，業者技術成熟，價格穩定，其中尤以蝴蝶蘭最受市場歡迎，紅色蝴蝶蘭在台灣和中國過農曆年間，市場上往往可以「兩岸通吃」，尤其，今年外銷市場更多了越南貿易商來台搶貨，造成年前蝴蝶蘭價格飆漲。

禮儀花卉業者顏裕鏜表示，今年以來蘭花的取得成本增加三成，上游只說「都運到越南去」，為了穩住客人，他們只能忍痛購買，做成盆花也不敢漲價，蘭花的漲價成本自行吸收。

田尾公路花園羅姓蘭花業者表示，一般「三吋半」的紅色蝴蝶蘭有一株，約十朵花及花苞，以往賣價是二百元，現在已漲到二百五十元，到過年前可能還會再漲。

台大蘭園總經理賴本智表示，市場蘭花價格上漲，銷往越南只是原因之一，因為越南消費指數偏低，同樣是蝴蝶蘭，賣價比台灣低，只是越南貿易商為了壓低進貨成本，購買量大，因此影響到台灣市場。

賴本智表示，蘭花是「越冷越開花」，最適宜的溫度是十六度以下，但市場蘭花的生長模式為從小苗到成苗約十六個月都在平地栽種，成苗運到山上低溫的栽培場，冬天約三個月可開花，再運到山下販賣，今年因山上氣溫不夠低，打亂了市場行情。