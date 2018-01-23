〈台北都會〉社後爭設軌道 連接捷運板南、新蘆線

2018-01-23

盼彌補新北環狀線的不足

〔記者何玉華／新北報導〕板橋、新莊兩區人口合計近百萬人，兩地往返仰賴新海橋、大漢橋等，但橋梁運量有限且經常塞車，市籍立委張宏陸昨天邀集交通部、市府官員會勘，爭取在板橋社後地區規劃軌道建設，銜接捷運中和新蘆線新莊站與板南線的板橋站或府中站，彌補新北環狀線的不足。

捷運局︰先做初步評估

對此，市府捷運工程局總工程司凌建勳表示，會先做初步評估，向中央爭取委託專業可行性評估經費；交通部路政司科長魏瑜表示，地方提出的需求會納入研究。

張宏陸指出，板橋區約有五十五萬人、新莊區約四十一萬人，兩區往返依賴新海橋、大漢橋，興建中的捷運環狀線雖然經過大漢橋，但與板橋社後地區、浮洲地區仍有一段距離，社後地區約介於捷運板南線與環河西路、板橋殯儀館與台65線之間的區塊，區內有林本源園邸、435藝文特區、板橋果菜批發市場，與新莊以大漢溪相隔，目前僅有新月橋連通兩區。

他並說，板橋社後地區近十萬人口，公車路線稀少，距離捷運站也很遠，居民出入不便。

張宏陸昨天邀集交通部、市府捷運工程局官員會勘並聽取民意，當地近十名里長出席，同聲爭取興建軌道系統。中正里里長林煌益說，附近有許多重劃區，當地缺乏公共運輸系統，恐怕跟不上未來人口成長的需求；新生里里長王保利也說，聯合醫院板橋院區改建後將形成板橋醫療網，聯外的交通需求量很大。

張宏陸建議說，軌道系統若能從捷運新莊站規劃到板橋火車站或府中站，除了彌補環狀線不足，對於鄰近的浮洲地區也很有幫助，並能緩和板橋火車站的運輸壓力，未來還可以延伸連接到機場捷運線，讓板橋區大眾運輸系統更便捷。

魏瑜說，板橋區若有軌道建設需求，需由地方政府提出；凌建勳表示，除了推動三環三線，也重視其他地區有需求的軌道建設，以社後周邊地區來看，確實缺乏交通建設，地方建議延伸路線，捷運局樂觀其成，將初步評估後，再向中央爭取委託專業評估經費。