〈中部〉外勞騎電動自行車 警加強攔查

2018-01-11

〔記者歐素美／台中報導〕台中市外籍移工近十萬人，許多外勞為求方便，選擇以不需牌照及駕照的電動自行車代步，市議員張雅旻及蕭隆澤表示，外勞的電動自行車經改裝，時速可達六十公里，常騎上潭雅神綠園道（自行車道）或未遵守一般道路交通規則，十分危險，要求市府加強外勞交通宣導，並調整自行車道的行駛規範；市府表示，將與警方合作，加強攔查及定點宣導。

外勞不熟台灣交通規定 事故頻傳

張雅旻表示，許多民眾反映，假日時常有外勞騎電動自行車在潭雅神綠園道飛奔，因很多鄉親在潭雅神綠園道走路散步，動力、速度不對等，很容易發生事故，加上國情或生活習慣不同，很多外勞不熟悉台灣的交通規定，以致交通事故頻傳，根據資料統計，去年一至九月，台中市發生的交通事故共三萬五千兩百五十三件，外國人佔了六百九十件。

張雅旻認為，勞工局及雇主應加強外勞交通宣導，另台中市的自行車專用道並未禁止電動自行車進入，市府也應研議重新調整自行車道的行駛規範；蕭隆澤議員也指出，潭子因有加工區，外勞多，有外勞改裝電動自行車，行駛速度可達六十公里，又常逆向等違規行駛，十分危險，要求市府提出因應改善辦法。

市府、警方合作 加強交安宣導

勞工局長黃荷婷表示，勞工局都會到外勞工作場所訪視，說明其在台權益，並進行簡易的動保、交通、環境維護等法令宣導，目前已與警局達成共識，將在外勞經常出入的重要路口攔查，加強宣導；交通旅遊局觀光工程科長葉慶隆則指出，電動自行車目前缺乏明確的管理法令，市府除在潭雅神綠園道裝設監視器及行文警方加強取締違規車輛，自行車道也明文規範限速十公里以下，但電動自行車沒有車牌，認定違規超速及取締不易，將與警方合作，在定點加強宣導。

神岡區將設iBike站

此外，台中市政府規劃在全市設置三百站iBike，目前營運及施工中的共有兩百五十七站，神岡區卻連一站都沒有，市議員張雅旻爭取在仁愛公園及神圳國中設置iBike站，交通局長王義川表示，潭雅神地區iBike站數量較少，市府預定今年預算通過後優先施作。