〈南部〉捷運黃線先導公車 3月上路

2018-01-10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄捷運黃線預計於一一三年完工，為了先培養乘客及運量，讓乘客熟悉黃線路線，交通局將於今年三月，先開闢二線捷運黃線先導公車。

去年三月，行政院宣布高雄第三條捷運路線─黃線，納入「前瞻基礎建設計畫」，總經費達一四五五億元，全長共二十一．二公里，沿線將設置二十一個捷運站，經過三民、鳥松、鳳山、前鎮、新興、苓雅六個人口稠密行政區，

若可行性報告及環評作業順利的話，捷運黃線預計於一○九年起施工、一一三年完工。捷運局估計，捷運黃線未來結合捷運紅、橘線、環狀輕軌、台鐵地下化等交通路網，將可造福超過一一○萬沿線周邊人口。

交通局認為，捷運黃線將帶來龐大的通勤及觀光人潮，因此規劃在黃線經過的路段，先推出二線前導公車，將於今年三月上路，用意是先培養捷運黃線通勤族群及運量，讓乘客先熟悉黃線路線。

規劃兩路線 為電動低地板公車

交通局表示，捷運黃線呈現人字形，黃一線公車走人字形上方路線，行經長庚醫院、澄清湖、建功商圈、市府四維中心、三多商圈、亞洲新灣區。黃二線公車走人字形下方路線，行經長庚醫院、澄清湖、市府鳳山中心、衛武營、議會、五甲商圈。

黃一線由漢程客運營運，路線來回共二十五．四公里，黃二線則由港都客運營運，來回共二十二．四公里。

兩家客運公司都將以全新電動低地板公車服務，規劃發車時間為每天上午六點至晚間十一點，每十五分鐘一班車。