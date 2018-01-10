〈中部〉一例一休 我有話要說》公務車司機︰被迫假日上班 平日休假

2018-01-10

〔記者張菁雅／台中報導〕在公務機關擔任司機的陳先生因為工作需要，假日必須輪班，過去假日來上班算加班，每月加班費至少二、三千元，現在機關為了省加班費，他被強迫假日上班、平日休假，除了沒有加班費，假日也無法與家人相聚，收入、家庭生活都犧牲了。

陳先生說，他的底薪二萬五千元，假日常需要加班，過去每月加班費至少二、三千元，再拚一點，一個月收入勉強可以到三萬元，現在被強迫假日上班、平日休假，不但少了加班費，平日太太上班、小孩上學，他休假在家有何意思？