〈中部〉禽流感雲林又2場 1週撲殺4萬隻

2018-01-08

〔記者廖淑玲、陳燦坤／雲林報導〕氣溫驟降，禽流感方興未艾，雲林昨天再撲殺東勢一雞場、虎尾一鴨場，總數超過一萬一千餘隻，今年才過七天已撲殺近四萬隻雞、鴨，禽農憂心禽流感大爆發，消費者則擔心春節將屆，雞鴨肉價格恐漲不停。

東勢、虎尾 昨撲殺1.1萬隻雞鴨

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國指出，兩場都是在四日通報有異常死亡，雞場每天死亡二百至三百隻，鴨場則約五十隻，防疫所同日派員進行移動管制，其中養鴨場未辦理牧場登記，事後將另由農政單位依違反畜牧法登記處置；今年才過七天已有四場檢出禽流感病毒，總計撲殺近四萬隻雞、鴨，鄭安國強調一、二月本來就是禽流感好發期，是否會大流行，還須再觀察。

昨天一早，防疫人員前往東勢鄉該養雞場進行撲殺作業，為避免疫菌擴散，還有警方協助管制附近交通，要求人車繞道通行；東勢鄉八週齡毛色混雜的本地土雞一萬一千一百六十隻，上午完成作業；虎尾畜牧場土番鴨六百零一隻則在下午完成撲殺。

鄭安國表示，感染流感的雞隻症狀明顯，皮膚會出現紅斑，從外觀肉眼就極易辨識，加上有獸醫把關不易流入市面，消費者不必太過緊張，並提醒飼主加強禽場管理，發現異常一定要儘速通報以免受罰。

養雞協會︰雞肉價格尚平穩

雲林縣養雞協會理事長李進德指出，禽流感就像人會感冒，有季節性，加上土雞、肉雞等供應穩定，目前產地土雞每台斤叫價五十元上下，每隻土雞約三百至三百五十元，肉雞每台斤約卅．三元，價格都算平穩，上漲幅度不大。