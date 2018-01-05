〈北部〉新竹市兒藝節 移師香山舉辦

2018-01-05

香山區水資源公園舉行

〔記者洪美秀／竹市報導〕受到大小朋友喜愛與期待的新竹市兒童藝術節，今年確定移師到香山區的水資源公園舉行，時間預計從四月四日到八日連續五天，將以香山地區潮間帶和地景特色做遊具主題，所有遊具會以五感體驗為主，要讓兒童們感受歡樂豐富有趣的兒藝節。

4月4日至8日一連5天

新竹市文化局副局長李欣耀說，市府規劃舉辦的「兒童藝術節」去年在北區樹林頭公園以「風的運動場」為主題舉辦，五大新鮮好玩的五感體驗遊具，讓大小朋友樂開懷，四天就吸引超過廿三萬人次參觀及遊玩，後來市府也保留其中三個大型遊具，做為永久遊具，如今這幾個遊具也成為樹林頭公園的特色景點。

今年文化局確定兒童藝術節會移師到香山區的水資源公園舉行，佔地一公頃多的水資源公園，腹地廣，附近就有香山濕地與潮間帶，也離香山火車站不遠。

結合潮間帶和地景當主題

李欣耀說，家長帶小朋友來參加兒童藝術節，除可到水資源公園玩大型遊具，還可安排到附近十七公里自行車道及香山濕地、賞蟹步道遊玩，看夕陽、啖美食，或來趟香山小旅行，都能豐富五天的兒童清明連續假期。

李欣耀說，今年兒童藝術節預計從四月四日開始到八日，連續五天舉行，希望能吸引超過廿五萬人次民眾到訪，目前規畫的大型遊具會以五感體驗為主，並會融入香山地景特色，包括海洋與濕地等生態和文化歷史，讓小朋友認識新竹市家鄉的美。

規劃接駁車 推套裝行程

李欣耀強調，水資源公園腹地面積大，文化局會規劃接駁車和停車場，也會推出套裝行程建議，期許兒童藝術節成為竹市活動特色，讓兒童們有個開心愉快童年回憶。