〈北部〉具文資價值 軍備局傘儲庫移撥桃市府

2018-01-05

擬作集會所、日照中心等

〔記者周敏鴻／大溪報導〕國防部軍備局位於大溪區三元三街的傘具儲備庫（簡稱傘儲庫），其中三棟建築因使用預力樑大跨距等工法，具建築特色，被認定有文化資產保存價值，將移撥給桃園市府，市長鄭文燦昨前往勘察後決議，三棟建築整修後將做為市民集會所、日照中心與「員樹林故事館」，提供居民使用。

大溪員樹林地區包括三元、光明、員林與瑞源里，僅有兩處社區活動中心，使用空間不足，市府規劃增設兩處市民集會所，交通部公路總局同意撥用員林路二段三三六巷內的「員樹林道班房」土地給市府，鄭文燦希望今年十月前能在此完成一處市民集會所。

第二處市民集會所將使用軍備局傘具儲備庫的其中一棟建築，鄭文燦說，市府與軍備局協調過程中，一度談妥將使用傘具儲備庫前段的主建築，因民眾提報後段三棟建築具文化資產保存價值，市府因此與軍備局重新協調，將前段主建築留給軍方規劃為宿舍，改將後段三棟建築移撥給市府使用。

文化局指出，傘具儲備庫是美援時期的建築，使用預力樑大跨距工法、反樑式大跨距工法，都是當時重要的建築技術，別具特色，且三棟建築也見證了北台灣傘兵的傘具儲備庫、傘具修護廠等歷史，經文化資產審議結果，認定具有文資保存價值。

市府將先整修三棟建築，確保結構安全，再分別規劃為市民集會所、日照中心與「員樹林故事館」使用，員樹林故事館將收錄建築特色與在地故事，讓更多人認識員樹林地區的人文與歷史。