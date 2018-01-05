〈北部〉補助門檻放寬 桃園去年媒合青年就業大躍進

2018-01-05

成功協助三○七四人次 前年十倍

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市政府推出「青年安心讚、就業大滿貫」的青年輔導就業政策，「就業讚」為青年經媒合就業後最高可請領二萬一千元獎勵金，去年因放寬補助對象，順利媒合三○七四人次就業，是前年的近十倍，今年將持續推動，更放寬補助資格，包含參與產學合作及實習後留任的畢業生。

市府就業服務處長劉玉儀指出，「就業讚」去年成功協助三○六七人次就業，是前年三一六人次的近十倍，分析原因是將補助對象從初次求職者，放寬為未滿卅歲的市籍待業青年，學歷也從「大專院校畢業」，放寬為「高中職畢業」。

產學合作及實習後留任者 也補助

劉玉儀說，今年「就業讚」補助對象再擴大，參與產學合作、實習等相關課程結束後的半年內，留任或到原單位就職者，以及因服兵役中斷工作、退伍後再回原單位就職者都適用。

劉玉儀表示，符合補助資格的對象，必須到市府就業服務處所屬的就業服務台，或桃園、中壢就業中心接受推介工作，市府介紹的工作機會，薪資最低為二萬四千元，比自行求職更有保障。

她說，媒合成功後任職滿三個月者可領九千元，之後每月再領四千元至滿半年止，最高可獲二萬一千元獎勵金，而考量青年仍在職涯探索階段，只要離職卅天內再找到新工作者，一樣適用。

市府去年新增「學習讚」、「證照讚」，連同「就業讚」合稱為「青年安心讚、就業大滿貫」計畫。「學習讚」是參與國內大專院校教育學分班，每年最高補助一萬五千元學分費；「證照讚」是考取甲、乙級技術士證照分別可請領二萬元、八千元獎勵金。兩項分別有四○三人及三六七人獲得補助。

就業服務處與所屬十二處就業服務台及桃園、中壢就業中心均提供「青年安心讚、就業大滿貫」各項方案洽詢，還有個別職涯規劃、職業訓練、就業諮詢、履歷健診及職業性向測評等專人服務，相關資訊可查詢就業服務處官網。