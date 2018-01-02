〈北部〉7天2大火 人力吃緊苗消防員叫苦

2018-01-02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮一家資源回收場昨傳出大火，出動約四十名消防員耗時逾十二小時才撲滅，而上週後龍鎮廢棄木材廠延燒五天，也讓消防隊員疲於奔命。有基層消防員抱怨，雖然工作是做二休一，但上班的兩天幾乎是全天待命，全縣僅約四百名消防員，平均一人負擔一千四百名縣民安危，人力吃緊讓許多打火弟兄直嘆吃不消。

上週後龍一座開放式鐵皮廢棄木材廠疑因施工不慎引發大火，現場堆的木材高達兩層樓高，苗縣消防局第二救災救護大隊兩天內共出動七個分隊，動員約五十名警義消搶救，但因木材悶燒怪手開挖後又死灰復燃，使得後龍消防分隊疲於奔命，連五天都在打火，有消防員全副武裝蹲坐在消防車旁吃便當，民眾看了也心疼。

而昨天凌晨竹南資源回收場也傳大火，消防隊再度動員四個分隊，約五十人耗時近十二小時才撲滅火勢。

根據苗栗縣消防局統計，苗栗消防隊員去年至十一月底共出勤四百八十三件火警、捕蜂抓蛇工作也有逾五千件，一般救護平均每月也有近兩千件，有基層消防員感嘆，工作做二休一，但兩天上班日中間幾乎沒時間休息，「實在太血汗了。」

雖然內政部目標五年內將消防人員服務比降為每名消防員負擔一千三百人，但苗栗縣消防局副局長匡夢麟指出，縣內預計編制為六百人，但實際上僅有四百人左右，如果勞動條件、待遇持續不改善，有意願投入消防工作的新血 恐怕只會越來越少。