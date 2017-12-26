〈中部〉疑花博卡預算未審先發包 退回重編

2017-12-26

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府明年發行三百萬張「花博卡」，市議會國民黨團昨天質疑未審議先發包，違反程序正義，要求凍結「花博卡」計畫；市府則否認藍營指控，經過一個多小時的政黨協商，議長林士昌宣布退回預算案，市府應重編後再行審議。

市議會廿五日審查花博特別預算明年度詳細計畫，國民黨團質疑，花博票務系統經費僅一．一二億元，現卻以三．八二億元決標，落差二億多元，市府無法明白交代差距預算來源，又說是從國際觀光宣傳行銷計畫預算挪支，預算科目大有問題。

藍營議員表示，該案未將詳細計畫送議會審議就發包，違反程序正義，藐視議會附帶決議，又一再拒絕提供完整發包簽約契約書，蓄意曲解採購法、黑箱作業，主張凍結「花博卡」計畫，讓市民不必憑卡就可免費參觀花博。

市府副秘書長郭坤明說明，「花博卡」整合售票、推票、驗票與資訊系統等業務，以合併發包交由單一標案處理，過去由資訊中心先進行資訊系統，後由交通局執行電子票證，相關計畫皆已向議會報告，程序合法，並非未審議先發包。

交通局長王義川也說，採購文件應依法保密，服務建議書中會有投標廠商的商業機密，屬於不能公開的廠商智慧財產權；不過，藍營議員仍一再發言杯葛「花博卡」，場面緊張，林士昌裁示休息政黨協商，經過一個多小時過招，林士昌最後宣布退回預算案，市府重新編列後再行審議。