〈北部〉《守護部落居民健康》泰雅醫師募250萬醫療車 14天就達陣

2017-12-25

〔記者李容萍／復興報導〕復興區泰雅原民醫師高揚威深耕原鄉部落醫療卅多年，守護部落居民健康，甫獲得第廿七屆醫療奉獻獎肯定，最近他在flyingV群眾募資平台，以「偏遠部落醫療《讓距離不再是距離》讓愛走更遠，巡診車募資計畫」提案，短短十四天達成集資逾二百五十萬元的目標，明年要將用了近廿年的巡迴醫療車汰舊換新。

復興區住籍人口有一萬一千人，概分為前山七村與後山三村， 後山三村僅有下巴陵醫療站，沒有其他醫療院所，需巡迴醫療服務補足醫療真空；公費醫師制度出身的高揚威，原本打算和其他醫師聯合在都會區開業，因母親罹癌病逝前的一句「山上需要你」，讓他體認原鄉醫療資源匱乏，也成為回鄉從醫的動力，白天他在診所看診，下午就由司機賴文明開著寫著「高揚威家醫科診所巡迴醫療車」字樣的車子上山到部落服務，同行的還有賴的護理師妻子曾秀花和藥師陳怡君。

近廿年來，這輛醫療車穿梭山區部落幫獨居長者換藥、給藥，累計已開了四十五萬公里，經常故障很是困擾，還曾經發生車門掉落，後車門掀起藥品散落一地的窘況，為了診所員工安全，高揚威十一月間在網路flyingV群眾募資平台展開募資。

高揚威說，很多人認為團隊成員冒著風吹日曬雨淋、甚至落石也要辛苦巡診，做居家醫療更是公益事，因而踴躍捐款，他很感謝能合法募資，順利匯集眾人的小額捐款來汰換巡迴醫療車，使巡診得以長久持續，也讓偏遠部落少有的醫療照護不會再因車輛故障而中斷。