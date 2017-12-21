〈北部〉大溪太武新村修復開工 打造文創新亮點

2017-12-21

獨門獨院 清水紅磚仿美軍眷舍風格

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪太武新村為八二三砲戰後所興建的高級軍官眷舍，老樹參天，每戶均為獨門獨院、單幢四併、二層樓加強磚造平屋頂的建築樣式，共一○○戶，是採清水紅磚仿美軍顧問團宿舍的眷舍風格，為桃園地區少見的眷村建築；市府文化局昨舉行太武新村眷舍暨景觀修復再利用工程開工儀式，預定二○一九年二月竣工，打造大溪文創聚落新亮點。

市長鄭文燦出席開工典禮表示，太武新村基地坐落於慈光街、慈光一街、慈光二街所圍街廓，一九五八年八二三砲戰落於金門土地上的四十七萬顆砲彈，經由唐榮鐵工廠變賣後，作為金門防衛軍福利金使用，成為太武新村興建資金來源，太武新村和憲光二村、馬祖新村為桃園「眷村鐵三角」，將發展為三大眷村文創園區。

鄭文燦說，太武新村修復工程分為兩階段，第一階段修復坐落在公有土地的三棟共十戶，編列預算二千三百萬元；坐落於私人土地的建築，則將透過協議價購或容積移轉的方式，取得土地後，進行第二階段修復工程，預計完成七棟共廿八戶太武新村整體園區修復，市府保留歷史建築設置八二三砲戰紀念館，提供導覽、藝術家駐村及小型展演，未來可串聯建築物二樓平台，結合表演、餐飲、文創等，打造大溪文創聚落新亮點。