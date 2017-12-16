〈北部〉機捷、台鐵無縫轉乘 桃園市府推免費公車

2017-12-16

機捷環北站至台鐵中壢站

〔記者周敏鴻／中壢報導〕機場捷運目前通車至A21環北站，A22老街溪站、A23中壢車站預計二○二六年才會完工，機場捷運連接台鐵中壢火車站還有得等，市府因此以「捷運先導公車」概念協調四家客運業者，讓乘客從十八日起，只要持市民卡搭乘171、135、5081、5623路線公車往返環北站與中壢車站間，就能享有免費乘車的優惠。

18日起 持市民卡搭乘享優惠

市府交通局統計，機場捷運A21環北站每個月進出站約十萬人次，其中需要轉乘台鐵火車的乘客非常多，但乘客離開捷運站後都得大傷腦筋：「要改搭哪種交通工具，才方便前往中壢車站？」

為了讓乘客更便利，並提升機場捷運運量，市府協調客運業者從十八日起，乘客只要持市民卡搭171、135、5081、5623路線公車往返環北站與中壢車站間，就享有免費乘車的優惠，即使在中壢車站與機場捷運環北站間的各站下車，同樣只需要刷卡但不扣款，可以省下一段車票十八元。

但交通局人員提醒，各路線公車在中壢車站的乘車地點並未緊鄰車站，分別在復興路、中和路、建國路，大約需步行五分鐘才能抵達中壢車站。

市長鄭文燦昨天下午在機場捷運A21環北站，宣布免費乘車優惠即將起跑，他表示，機場捷運A21環北站是乘客前往中壢、平鎮、楊梅等行政區的重要出入口，因交通部規劃的機場捷運A22老街溪站、A23中壢車站，需等到二○二六年才能完工，市府就以「捷運先導公車」概念推出免費乘車優惠，盼讓乘客「無縫轉乘」。

鄭文燦表示，機場捷運、台鐵火車可透過免費乘車優惠串連起來，乘客不論是通勤、逛街、出國、看棒球都將更方便，也會有助於機場捷運達成「提升運量」的目標。