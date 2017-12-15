〈中部〉捷運綠線 18列電聯車提前交車

2017-12-15

林佳龍︰台中正式成為捷運城市

〔記者張菁雅／台中報導〕捷運綠線十八列電聯車已於十一月底提前交車，市長林佳龍十四日前往視察，宣布「台中正式成為捷運城市」。林佳龍表示，台中市目前約一成人口搭乘大眾運輸工具，捷運通車後，搭配轉乘優惠，預計人數將倍增至二成以上，屆時不僅有安全便捷的大眾運輸服務，又可減少汽、機車上路，對舒緩空污有幫助，可說是一舉數得。

林佳龍昨天在交通局長王義川等人陪同下前往北屯機廠視察，十八列捷運電聯車及磨軌車、路軌兩用車等兩輛特種車輛一字排開，相當壯觀。

機廠設施到位 工程、試車進度超前

林佳龍表示，捷運綠線電聯車原預計今年底全數交車，但在交通局及廠商努力下，最後一列電聯車提前在十一月底運抵北屯機廠，宣告「台中市正式進入捷運時代」；另外，北屯機廠設施均到位，沿線機電工程及試車也十分順利，且進度超前。

他也指出，台中市為全台第二大都市，有二百七十八萬人口，出入台中生活圈的人數更達兩倍，亟需大眾運輸系統做為骨架。而台中市目前約有一成人口搭乘大眾運輸工具，未來捷運綠線通車後，預計人數將倍增至二成以上，可減少汽、機車使用，同時舒緩塞車與空污問題，可說是一舉多得，他已指示交通局儘快規劃未來捷運轉乘的優惠措施。

王義川說明，這十八列電聯車包括日本原廠製造及台灣組裝各九列，經過工作人員測試，已分不出哪一台是日本製還是台灣製，顯示生產品質一致；電聯車每天都進行各項實測作業，最遠已推進到G9市政府站，因為兩側隔音做得不錯，市民不太容易察覺有列車在文心路、北屯路上方軌道行駛，試車情形良好。

王義川也說，捷運綠線工程總體進度七十三．五％，進度超前，將在確保安全的情形下持續推進，明年底試運轉，預計一○九年全線營運通車。